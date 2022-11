"Ohne Limit", das auf dem britischen "Limitless Win" basiert und im September aufgezeichnet wurde, soll noch vor Weihnachten bei RTL laufen. Moderiert wird das Format von Daniel Hartwich. RTL spricht von zwei langen Quiz-Montagen mit unendlicher Gewinnchance. Konkret sollen die beiden "Ohne Limit"-Folgen am 12. und 19. Dezember zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Die Sendung wird dann bis jeweils Mitternacht zu sehen sein und nur von "RTL Direkt" um 22:15 Uhr für rund 20 Minuten unterbrochen.

Für die deutsche Version zeichnet die Firma Endemol Shine Germany verantwortlich. Es ist auch die erste internationale Adaption des britischen Formats aus dem Hause Hello Dolly. So läuft das Spiel ab: Es gilt Fragen zu beantworten, deren Antwort immer eine Zahl ist. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen. Dabei gilt aber: Die gegebene Antwort darf die richtige Antwort nicht überschreiten. Passiert das doch, ist das Spiel verloren. Je näher die Teilnehmenden der richtigen Antwort kommen, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld.

Auf Beachtung stoßen dürfte auch die RTL-Primetime am 11. Dezember, einem Sonntag. Dann steht, wie berichtet, der RTL-Jahresrückblick an, der allerdings nicht mehr von Günther Jauch moderiert wird. Durch "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" führen dann Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg. Gottschalk wird indes auch am 3. und 10. Dezember, beides Samstage, beim Kölner Sender zu sehen sein. Von "Denn sie wissen nicht, was passiert" sind dann jeweils Best-Of-Ausgaben eingeplant.