Mit dieser Meldung dürften Soap-Fans nicht mehr gerechnet haben. Die australische Soap "Neighbours" hat doch noch eine Zukunft. Der werbefinanzierte Streamingdienst Freevee von Amazon hat die Serie, die im Juli nach 37 Jahren zu Ende ging, gerettet. Die früheren Cast-Mitglieder Stefan Dennis, Alan Fletcher, Ryan Moloney und Jackie Woodburne sollen sich bereit erklärt haben, in die fiktive Ramsey Street zurückzukehren. Internationalen Kultstatus erlangte "Neighbours" auch deshalb, weil die Serie als Sprungbrett für große Karrieren diente: Kylie Minogue, Jason Donovan, Russell Crowe und Natalie Imbruglia wurden durch "Neighbours" einst weltbekannt.

"'Neighbours' hat sein Publikum seit fast 40 Jahren in seinen Bann gezogen und eine treue und engagierte Fangemeinde für das Leben und die Geschichten der Charaktere in der Ramsay Street aufgebaut", sagte Lauren Anderson, Head of AVOD Original Content and Programming bei Amazon Studios. In Australien, dem Heimatland der Serie, werden die kommenden Folgen bei Network 10 beheimatet sein. Die Produktion der Soap musste enden, weil der britische Sender Channel 5 seine Finanzierung des Projekts eingestellt hatte.



Die Produktion neuer Folgen soll nun Anfang 2023 starten. Freevee hält die Ausstrahlungsrechte in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Dort wird man seinen Kundinnen und Kunden auch in großem Umfang alte Episoden anbieten können. Die Rede ist von mehreren tausend Stück vergangener Staffeln. Damit sollen auch neue Fans die Serie entdecken können, heißt es vom Streamer.

Jennifer Mullin, Group CEO von Fremantle spricht derweil von einem "aufregenden neuen Kapitel" für die Serie. "'Neighbours' ist eine einzigartige Serie mit einer starken Verbindung zu ihren Fans auf der ganzen Welt." Impulsgeber war die Serie übrigens auch für ein deutsches Format, das in Kürze on air seine 7000. Folge feiert. "Unter uns" von RTL.