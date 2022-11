am 18.11.2022 - 15:30 Uhr

Der "Quatsch Comedy Club" ist am 31. Januar 2022 30 Jahre alt geworden. Das Jubiläum wird nun nochmals ausgiebig gefeiert – im Dezember wird eine große Jubiläumsshow produziert. Es gibt aber auch zwei Abschiede. Gastgeber Thomas Herrmanns hört als Moderator des "QCC" auf. Den Abschied von der Bühne machte Herrmanns im Spiegel publik. Dort sagte er, er werde nun in den Control-Room gehen und sich "verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs widmen". Auch neue Themen will er künftig bearbeiten.

Weiterleben soll der "Quatsch Comedy Club" natürlich auch ohne Thomas Herrmanns auf der Bühne. Es sei nämlich an der Zeit, dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu reichen. Und der Nachwuchs, der liegt dem "QCC" bekanntlich seit mehr als drei Jahrzehnten am Herzen.