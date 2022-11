am 18.11.2022 - 17:06 Uhr

Mit dem Verhör von Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt hat Kurt Krömer in den vergangenen Tagen kontroverse Diskussionen ausgelöst. Nun gibt es für Fans des Komikers schlechte Nachrichten, denn wie der RBB gegenüber DWDL.de bestätigte, wird die siebte Staffel von "Chez Krömer" kürzer ausfallen als zunächst angekündigt.

Grund dafür ist die Absage von Satiriker Jan Böhmermann, den der Sender bereits vor einigen Wochen als einen von sieben Gästen der Krömer-Show angekündigt hatte. "Jan Böhmermann ist wegen Dreharbeiten leider verhindert und kann nicht wie geplant an Staffel 7 teilnehmen", erklärte eine RBB-Sprecherin am Freitag auf DWDL.de-Nachfrage. Ob Böhmermann seinen Auftritt in einer möglichen achten Staffel nachholen wird, ließ der Sender offen.

Somit umfasst die siebte Staffel von "Chez Krömer" also nur sechs Folgen - und nicht, wie noch vor einigen Wochen angekündigt, sieben. Der ursprüngliche Plan sah vor, zusätzlich zu den sechs regulären Ausgaben eine Folge zu produzieren, deren Ausstrahlung ausschließlich in der ARD-Mediathek erfolgen sollte. Davon muss der öffentlich-rechtliche Sender nun allerdings notgedrungen Abstand nehmen, eine Ersatz-Folge ist nicht geplant.

Nach den Auftritten von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn, dem österreichischen Politiker Heinz-Christian Strache und Julian Reichelt stehen also nur noch drei Folgen aus: In der kommenden Woche ist die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus bei Kurt Krömer zu Gast, danach geht es mit Regisseur Rosa von Praunheim und dem Comedian Faisal Kawusi weiter. Produziert wird "Chez Krömer" von probono.