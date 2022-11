Bisher wird mit MDR Jump vor allem ein Mainstream-Radioprogramm in Verbindung gebracht. Fortan soll MDR Jump aber für eine digitale Entertainment-Marke stehen. Das Multi-Plattform-Angebot soll vor allem Menschen zwischen 30 und 50 Jahren ansprechen. Entwickelt wurde diese von den MDR-Hauptabteilungen Unterhaltung (Programmdirektion Leipzig) und MDR Jump (Programmdirektion Halle). Es soll Video- und Audioformate auf YouTube, TikTok, Instagram bereit halten, wird aber auch innerhalb der ARDD Audiothek und ARD Mediathek präsent sein – und als eigene App.

"Unser Anspruch ist es, allen Menschen in Mitteldeutschland gute Unterhaltungsangebote zu unterbreiten. Das neue digitale Angebot macht unsere vielfältigen Formate in einer modernen, leidenschaftlichen und humorvollen Art zugänglich und wird gewiss neue, jüngere Zielgruppen erreichen", sagt Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor Leipzig. MDR-Programmdirektorin Halle, Jana Brandt, ergänzt: "Eine gelungene Zusammenarbeit, von der vor allem die Community profitieren soll. Denn neben dem linearen Radioangebot in bewährter Form gibt es jetzt breit aufgestellte und aufs Publikum zugeschnittene digitale Entertainment-Inhalte auf vielen Plattformen." Sie hofft, dass die neuen Kanäle neue Berührungspunkte mit dem Publikum ermöglichen.



MDR Jump soll sowohl digitale Spin-Offs erfolgreicher MDR-Sendungen als auch brandneue Formate umfassen. Der Thüringer TikToker Dr. Emkus präsentiere etwa im Comedy-Format "RichtigFalsch" (TikTok) das komische Potential diverser Alltagssituationen. Bei der "Bergwacht" (YouTube) sollen die Userinnen und User hautnahe Eindrücke von den Einsätzen der Bergretter in der Sächsischen Schweiz erhalten. Und "Gedanken-Gigant" Olaf Schubert hat sich jahrelang mit der Schöpfung befasst, nun wird er im Podcast "Duo Deluxe" gemeinsam mit Stephan Ludwig, Autor der "Zorn"-Reihe, die Alltäglichkeiten und Absurditäten des Alltags analysieren.

Auch die kommende Musikshow "Your Songs" (Start: am Dienstag) mit Sarah Connor, Robbie Williams und anderen wird innerhalb der ARD Mediathek als MDR Jump-Format zu finden sein.