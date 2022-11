Nur einen Tag nach dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft muss die ARD noch einmal personell umplanen. Wie der Sender am Montag ankündigte, kann Alexander Bommes aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht als Moderator für die ARD-Übertragungen zur Verfügung stehen. Seine Position übernimmt Jessy Wellmer. Ihren ersten Einsatz hat sie am Mittwoch, wenn die ARD nach drei ZDF-Tagen in Folge in die WM-Berichterstattung einsteigt.

"Es tut dem gesamten ARD-Team und mir sehr leid für Alex Bommes, dass er auf die Fußball-WM verzichten muss, und wir wünschen ihm, dass es ihm so schnell wie möglich wieder bessergeht", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Jessy Wellmer gilt mein großer Dank, dass sie sich so kurzfristig bereit erklärt hat, ihn zu ersetzen – auch wenn sie damit auf die ihr sehr am Herzen liegende Moderation des 'Sportschau Thema' verzichten muss. Doch für uns alle ist es eine enorme Erleichterung, mit Jessy eine so kompetente Kollegin für die wichtige Moderations-Position in Mainz zu haben."

Wer anstelle von Jessy Wellmer das "Sportschau Thema" während der Fußball-WM moderiert, steht unterdessen noch nicht fest. Für den Sport-Talk, der sich mehrfach an die WM-Übertragungen anschließen wird, will die ARD "zeitnah" eine Ersatzlösung bekannt geben, heißt es. Bei der EM im vergangenen Jahr hatte Wellmer ebenfalls durch die Live-Übertragungen geführt - damals war sie gemeinsam mit dem Experten Bastian Schweinsteiger bei diversen Spielen des über den Kontinent verteilten Turniers vor Ort. Bei der nun begonnenen WM sind Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira an ihrer Seite.

Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar war am Sonntag mit deutlich niedrigeren Quoten gestartet als vier Jahre zuvor die WM in Russland (DWDL.de berichtete). Konkret sahen ab 17 Uhr im ZDF durchschnittlich 6,21 Millionen Menschen die Partie zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Als die WM im Sommer 2018 eröffnet wurde, kam das Spiel zwischen Russland und Saudi-Arabien noch auf etwas mehr als zehn Millionen Fans.