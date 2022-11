Das ZDF hat einen Sendetermin für den Krimi-Zweiteiler "Die Frau im Meer" gefunden. Zum inzwischen vierten Mal geht es somit in die fiktive und an der Ostsee angesiedelte Kleinstadt Nordholm. Die insgesamt 180 Minuten von Autor und Regisseur Thomas Berger laufen am Montag, 2. Januar 2023 um 20:15 Uhr und am Dienstag, 3. Januar zur gleichen Zeit. In der ZDF Mediathek werden beide Filme ein Jahr lang zur Verfügung gestellt. Dort erscheinen sie bereits an Heilig Abend 2022.

Die tragenden Rollen der Sendung von Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH spielen neben Anja Kling und Heino Ferch Tom Radisch, Isabell Polak, Leslie Malton, Ann-Kathrin Kramer, Stefan Kurt, Max von Pufendorf, Ulrike C. Tscharre und weitere. Die Bildgestaltung lag in den Händen von Gunnar Fuss.

Nach einem verpassten Anruf und einer beunruhigenden Mailboxnachricht seiner ehemaligen Kollegin Hella Christensen (Barbara Auer) macht sich der Ermittler Simon Kessler (Ferch) auf den Weg nach Nordholm. Dem Kommissar ist klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Als Hellas Segelboot auf dem Meer geborgen wird, finden sich darauf ihre Blutspuren und ihr Handy – von der ehemaligen Kommissarin selbst fehlt jede Spur. Eine Soko, geleitet von der neuen Kommissarin Lena Jansen, übernimmt die Ermittlungen. Das Ermittlerteam muss nicht nur Hellas Verschwinden aufklären, sondern auch den Tod der 15-jährigen Viviane, die von ihrer Freundin Charlotte Broder (Lilly Barshy) im Wald gefunden wurde und vermutlich an einer Medikamentenüberdosis starb.

2019 kam "Die verschwundene Familie" aus dieser Reihe auf annähernd sieben Millionen Zusehende ab drei Jahren, 2020 dann sicherte sich "Das Mädchen am Strand" jeweils etwas mehr als sechs Millionen Krimifans.