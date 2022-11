am 22.11.2022 - 08:23 Uhr

Eine brasilianische Comicbuch-Autorin namens Mary Cagnin hat in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien für reichlich Aufregung gesorgt. Ihre Posts wurden tausendfach und mitunter empört geteilt. Worum geht es? Um nicht weniger als um den Vorwurf, dass Teile der deutschen Netflix-Serie "1899" Plagiate seien. Sie behauptete, dass Teile identisch zu einem Comic seien, den sie vor rund sechs Jahren veröffentlicht habe. "Es ist alles da: Die Schwarze Pyramide. Die Todesfälle im Schiff. Die multinationale Crew. Die scheinbar seltsamen und unerklärlichen Dinge. Die Symbole in den Augen und wann sie erscheinen", postete Cagnin.