ntv setzt auch in diesem Jahr wieder auf Gregor Gysi und Harald Schmidt: Kurz vor Weihnachten zeigt der Nachrichtensender eine neue Ausgabe der inzwischen schon tradtionellen Sendung "Gysi & Schmidt: Der ntv-Rückblick". Konkret erfolgt die Ausstrahlung des Gesprächs, in dem der ehemalige Late-Night-Moderator zusammen mit dem Linken-Politiker auf das Jahr zurückblickt, am Donnerstag, den 22. Dezember um 23:30 Uhr.

An Themen dürfte es dem Duo nicht mangeln. Neben Russlands Krieg in der Ukraine, der aktuellen WM-Diskussion und dem Tod der Queen geht es bei "Gysi & Schmidt" unter anderem auch um die Midterms in den USA, den Verkauf von Twitter an den Milliardär Elon Musk und die Rekord-Hitze in Europa. Aufgezeichnet wird die von probono produzierte Sendung erneut im Club "Bricks" am Berliner Gendarmenmarkt.

In den Tagen nach der Erstausstrahlung wird es bei ntv übrigens noch mehrfach die Gelegenheit geben, Gregor Gysi und Harald Schmidt zu lauschen. Wiederholungen laufen nach Angaben des Senders unter anderem am 23. Dezember um 19:10 Uhr, am 25. Dezember um 11:10 Uhr sowie am 26. Dezember um 17:10 Uhr. Zudem steht die Sendung nach der TV-Premiere auch auf RTL+ zum Abruf bereit.