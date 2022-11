Wer von der Serie "Die Simpsons" die frische 33. Staffel sehen möchte, kann dies auf Abruf bei Disney+ tun. Der Streamer hat vor einigen Wochen alle Episoden online gestellt, bei ProSieben hingegen stehen noch einige aus. Dort findet nun ab Dezember immerhin die lineare Fernsehpremiere statt, am 12. Dezember geht es mit der Folge "Survivor" weiter. Vermutlich mit Blick auf die in diesem Jahr aber rückläufigen Primetime-Quoten, kommt die gelbe Familie beim Sender mit dem roten Logo, nicht mehr wie bisher schon um 21:15 Uhr, sondern erst eine Stunde später. 22:15 Uhr ist der neue Slot für "Die Simpsons".

Neben Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie kehren aber auch andere Witzbolde zurück auf den Bildschirm. Denn der 12. Dezember steht bei ProSieben insgesamt ganz im Zeichen der Rückkehr des 'Mad Monday'. Dieser wird um 20:15 Uhr eröffnet mit zwei Deutschland-Premieren von "Young Sheldon". Hier setzt ProSieben die Ausstrahlung der fünften Staffel fort. Um 21:15 Uhr soll sich dann "United States of Al" anschließen. Mit der dann gezeigten Episode "Versprechen" startet die zweite Staffel – auch hier sind Doppelfolgen geplant.



"United States of Al" lief mit seiner ersten Staffel Anfang 2022, überzeugte aber nur zu Beginn. Gegen Ende näherten sich die Zielgruppen-Quoten der Serie der Sechs-Prozent-Marke an, im Schnitt lag man bei ausbaufähigen sechseinhalb Prozent.

In Sat.1 taucht Mitte Dezember indes die derzeit pausierende Vorabend-Show "Doppelt kocht besser" mit neuen Folgen wieder auf. Im Zuge des jüngst vorgenommenen Umbaus der Access Prime flog diese erstmal aus dem Programm – und wird bald nun am späten Abend im Doppelpack gesendet. So zumindest am Mittwoch, 14. Dezember ab 23:20 Uhr. Im Vorfeld hat Sat.1 einen Platz für das Weihnachtsspezial von "Das große Promibacken" gefunden. Es läuft zehn Tage vor Heilig Abend ab 20:15 Uhr.