Dominique Devenport, Jeanette Hain und David Kross spielen die tragenden Rollen in einer neuen High-End-Dramaserie, die auf den Namen "Davos" hört und für eine Ausstrahlung in der ARD geplant ist. Kürzlich haben die Dreharbeiten begonnen. Die ARD verspricht sich von der Dramserie einen "fesselnden Agent:innen-Thriller", der sich vor dem Hintergrund der dramatischen Entwicklungen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts abspielt - als die westliche Welt sich in großer Aufruhr befindet und in Europa der Erste Weltkrieg wütet. "Im Spannungsfeld zwischen Thomas Manns "Zauberberg" und dem heutigen World Economic Forum erlangte die höchst gelegene Stadt der Alpen Weltruhm", heißt es seitens der ARD. Den Luftkurort rückt die gleichnamige Serie nun ins Epizentrum des Dramas, das Anca Miruna Lararescu und Jan-Eric Mack inszenieren.