am 24.11.2022 - 16:36 Uhr

Die israelische Serie "Euphoria", die unter dem gleichen Namen bereits vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO adaptiert wurde, bekommt nun auch noch eine deutsche Version. Hinter der geplanten Adaption steht die Produktionsfirma Zeitsprung Pictures, die jüngst unter anderem hinter dem Netflix-Erfolg "Kleo" stand. Einen entsprechenden Bericht des US-Branchendienstes "Variety" bestätigte das Kölner Unternehmen gegenüber DWDL.de. Der deutsche Titel lautet demnach "Euphorie". Mit an Bord ist auch die Produktions- und Vertriebsfirma ADD Content.

"Euphoria' ist eine der größten und erfolgreichsten IPs und wir freuen uns sehr freuen uns sehr, die Story für eine deutsche Adaption dieser einzigartigen Coming-of-Age-Serie zusammen mit den hervorragenden Autoren Jonas Lindt und Paulina Lorenz zu entwickeln", erklärten Zeitsprung-Geschäftsführer Michael Souvignier und Producer Lennart Pohlig. "Wir glauben fest daran, dass die universellen Themen der Gen Z wie Identität, psychische Erkrankungen, Sucht und Sexualität, die sie unter großem Erfolgs- und Leistungsdruck stehen, auf eine sehr spezifische Art und Weise auf eine sehr spezifische lokale Art und Weise erzählt werden müssen - in diesem Fall aus der Perspektive junger deutscher Teenager."

"Wir haben von Anfang an erkannt, dass 'Euphoria' eine besondere Serie ist, die weit über den israelischen Markt hinaus Resonanz Erfahrungen junger Menschen anspricht", so Hadas Mozes Lichtenstein, Gründerin der ADD Content Agency, mit Blick auf das HBO-Remake. "Obwohl roh und oft beunruhigend, treffen die Themen und Handlungsstränge der Serie den Nerv des jugendlichen Publikums in vielen Märkten auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie die deutsche Version dem jungen Publikum eine andere Perspektive bietet."

Wo genau die deutsche Adaption letztlich zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt. Auch weitere Details zur geplanten Umsetzung stehen aktuell noch nicht fest.