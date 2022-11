Kontinuität bleibt am Sat.1-Vorabend weiterhin ein Fremdwort. Nur wenige Wochen nachdem die Spielshow "Mein Mann kann" von 19 auf 18 Uhr vorgezogen wurde, kehrt sie Anfang Dezember wieder auf den ursprünglichen Sendeplatz zurück. Konkret zeigt Sat.1 die Produktion von Redseven Entertainment ab dem 5. September montags bis freitags um 19:00 Uhr - im Tausch mit "Lenßen übernimmt", das zunächst um 17:00 Uhr lief, fortan aber zur Abwechslung mal um 18:00 Uhr laufen wird.

"Britt - Der Talk" bleibt dagegen auch weiterhin mit einem Doppelpack im Programm: Wie gehabt gibt es um 16:30 Uhr zunächst eine einstündige Ausgabe zu sehen, ehe noch eine halbstündige Folge der Talkshow mit Britt Hagedorn hinterhergeschoben wird. Die Quoten schwankten zuletzt spürbar: Während zu Wochenbeginn nicht mal zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden, reichte es am Mittwoch plötzlich für 6,8 Prozent. "Mein Mann kann" erzielte bislang im Schnitt übrigens nur rund 2,7 Prozent in der Zielgruppe, auch "Lenßen übernimmt" performte anschließend ähnlich schwach.

Programmänderungen nimmt Sat.1 unterdessen auch abseits des werktäglichen Vorabends vor: So zeigt der Privatsender schon ab dieser Woche samstags zwischen 11:55 Uhr und 19:55 Uhr die Ermittler-Doku "K11 - Die neuen Fälle". Damit laufen also bemerkenswerte 16 Folgen am Stück - was auch deshalb beachtlich ist, weil Sat.1-Chef Daniel Rosemann noch vor wenigen Wochen eine Abkehr von Scripted Realitys in Aussicht stellte. Zuletzt waren samstags Wiederholungen von "Mein Mann kann" und "Britt - Der Talk" zu sehen.

Weniger "Mein Mann kann" und dafür mehr Scripted Reality gibt's ab der nächsten Woche auch montags bis freitags um 11:00 Uhr. Wo bislang Wiederholungen der Spielshow liefen, übernehmen nun Wiederholungen von "Auf Streife - Die Spezialisten". An Werktagen nehmen diverse "Auf Streife"-Formate somit fortan also vier Stunden am Stück ein.