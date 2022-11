Mit dem Format "Finders Keepers" schafft es bald ein Format nach Deutschland, das DWDL.de noch vor wenigen Wochen ins MIPCOM-Schmuckkästchen gestellt hatte. Vertrieben von Be-Entertainment, wird die deutsche Version von Bavaria Entertainment für den Privatsender RTLzwei umgesetzt. Belgien ist das Mutterland des Formats, wo nach gutem Start nun eine vollständige Staffel vorbereitet wird, die 2023 ausgestrahlt werden soll.

Zum Inhalt: Man könnte sagen, dass früher im Fernsehen an einigen Stellen renoviert wurde, jetzt wird verwüstet. In "Finders Keepers" hat eine Familie die Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro. Das Produktionsteam versteckt diese Summe im Haus der Familie. 30 Minuten hat die Familie dann Zeit, das Geld zu finden. Es kann sich überall befinden. Das hat schon zu recht rabiaten Versuchen geführt, die Summe zu entdecken, bei denen auch bei Weitem nicht alles heil blieb. Das gefundene Geld darf behalten werden – sind die 30 Minuten abgelaufen, muss die komplette Familie binnen zehn Sekunden das Haus verlassen.



Gepke Nederlof von Be-Entertainment berichtet von überwältigendem Interesse an dem Format nach der MIPCOM berichtet. "Die Reaktionen waren sehr positiv, und wir führen derzeit Gespräche in einer Reihe von Ländern. Es ist eine dieser Sendungen, die sich durch ihren Humor und hohen Unterhaltungswert auszeichnet. Außerdem kann sie mit einem erschwinglichen Budget produziert werden." Details zur ersten RTLzwei-Staffel, etwa der genaue Umfang oder ein vermutlicher Sendetermin, stehen noch nicht fest. Mit dem Kauf von "Finders Keepers" geht RTLzwei aber den jüngst eingeschlagenen Weg weiter. Ein bisschen weg von Sozialreportagen und hin zu Shows und Factual-Programmen.