am 25.11.2022 - 15:03 Uhr

Überraschend hat RTL eine zweite Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" angekündigt. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen jedoch offensichtlich nur noch beim Streamingdienst RTL+, von einer Ausstrahlung im Free-TV ist bislang keine Rede. Die Fortsetzung kommt unerwartet, weil die Produktion von Seapoint im Frühjahr nach vier Folgen vorzeitig abgebrochen hatte. Im Schnitt erzielte "Prominent getrennt" damals kaum mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei RTL+ scheint das Format jedoch offensichtlich recht gut performt zu haben.

Die zweite Staffel setzt auf das bisherige Konzept: So beziehen mehr oder weniger prominente Ex-Paare gemeinsam eine Villa, um herauszufinden, ob die die Zeit alle Wunden geheilt hat oder ob noch immer Eifersucht und Zwietracht herrschen. Trotz Trennung müssen sie in der Show versuchen, an einem Strang zu ziehen.

Mit dabei sind übrigens auch Paare, die den Treuetest bei "Temptation Island" nicht überstanden haben und getrennte Wege gehen - die Wiederverwertungsmaschinerie läuft bei RTL also prächtig. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer befinden unter anderem sich Gloria und Nikola Glumac, die sich mit dem Gedanken an eine gescheiterte Ehe noch nicht anfreunden können. Ebenfalls dabei: Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki sowie Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen in dieser Woche bereits in Südafrika begonnen. Wann genau die Ausstrahlung bei RTL+ erfolgen wird, steht noch nicht fest. Die Rede ist allerdings vom kommenden Frühjahr.