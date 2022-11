am 29.11.2022 - 10:10 Uhr

Überraschendes Comeback bei "Alles was zählt": Schauspieler Daniel Aichinger kehrt nach zehn Jahre zum Cast der RTL-Soap zurück. Ab Folge 4.085, die am 6. Dezember ausgestrahlt wird, verkörpert er die Figur des Dr. Axel Schwarz, der in der Serie schon von 2006 bis 2012 mit Erpressung, Intrigen und Skandalen dem Steinkamp-Clan das Leben zur Hölle machte.

"Es gab in den ersten Drehtagen Momente, in denen ich dachte, dass die Zeit stillsteht oder zurückgedreht wurde und ich mich wirklich darauf konzentrieren musste, wo ich gerade bin", sagt Aichinger. "Das ist alles fast schon absurd, irritierend und gleichzeitig auch sehr vertraut und freudig. Es ist ein großer Spaß, nach zehn Jahren wieder dieselbe Rolle zu spielen, die offenbar die gesamte Zeit in mir geschlummert hat."

Daniel Aichinger spielte in der Vergangenheit in vielen TV-Serien und Filmen, u.a. "In aller Freundschaft", "Das Traumschiff", "Die Heiland", "Der Bergdoktor" und "Lindenstraße".

Und so geht es bei "Alles was zählt" weiter; Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) erwarten Besuch von einem BDE-Gutachter, von dessen Beurteilung die Umsetzung des Eis-Exzellenzzentrums abhängt. Als dieser das Zentrum betritt, traut Simone ihren Augen nicht. Es ist Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger). Der ehemalige Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums hatte jahrelang alles dafür getan, das Unternehmen zu ruinieren und setzte sich dann ins Ausland ab. Nun stellt sich die Frage, weshalb er zurückkehrt.