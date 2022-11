Neuer Titel für einen in ähnlicher Rolle der Branche bereits gut vertrauten Manager: Christoph Schneider wird neuer Country Director Prime Video für Deutschland und Österreich, wie Amazon am Dienstag bekannt gab. Zwar war Schneider schon in den Jahren vor Kaspar Pflügers kurzem Gastspiel bei Prime Video für den Aufbau des Streamingdienstes verantwortlich, doch in der neuen Position übernimmt er zusätzliche Aufgaben.

Neben dem ihm vertrauten Bereich des SVoD gehören künftig auch TVoD (Transactional Video on Demand), die Prime Video Channels und das kürzlich erst gestartete, werbefinanzierte Freevee-Angebot zu seinem erweiterten Verantwortungsbereich.

Christoph Schneider war seit Gründung von Prime Video in Deutschland bereits als Managing Director aktiv, blieb unter Kaspar Pflüger weiterhin Mitglied der Geschäftsführung des Dienstes in Deutschland, fokussierte sich aber auf neue Aufgaben, um den Ausbau des Services auch in anderen Territorien in Europa voranzutreiben. In seiner neuen Position fokussiere er sich laut Amazon nun wieder voll auf das Geschäft in Deutschland und Österreich, in enger Kooperation mit dem lokalen Leitungsteam.