Für viele Influencer ist Dubai so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Ihnen widmet RTL+ nun eine eigene Reality-Soap: "Dubai Diaries - Living the Dream" ist der Titel des neuen Formats, hinter dem die Produktionsfirma RTL Studios steht. Acht Folgen sind ab dem 20. Dezember auf dem Streamingdienst abrufbar.

Im Mittelpunkt der Reihe stehen der YouTuber und Unternehmer Simon Desue und seine Freundin, das Model Enisa Bukvic. Zusammen leben sie ein Leben zwischen Palmen, Sandstrand und Luxus in der Stadt der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten. "Dubai Diaries" will jedoch auch der Frage nachgehen, ob in der Parallelwelt Dubai wirklich alles Gold ist, was glänzt.

RTL+ verspricht dazu "ganz private und intime Einblicke des jungen Paares". Themen wie Liebe, Beziehung, Job, Freundschaft, Luxus und Lifestyle sollen hier "eine ganz andere Bedeutung" finden, heißt es in der Beschreibung des Formats.