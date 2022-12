In wenigen Tagen feiert der "Quatsch Comedy Club" mit einer großen Gala sein 30-jähriges Bestehen. Mit dabei sind dann Persönlichkeiten wie Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Ilka Bessin, Ingo Appelt, Johann König, Gayle Tufts oder Olaf Schubert und als Host natürlich Thomas Hermanns, der den runden Geburtstag des Clubs auch zum Anlass nimmt, um sich künftig nur noch hinter der Bühne zu betätigen. Rund um das Jubiläum strickt nun ProSieben zwei Primetime-Folgen der einstigen Sendermarke. Während für eine "Bye, Bye"-Show, in der das Wirken von Hermanns gewürdigt werden soll, noch kein exakter Termin feststeht, läuft "30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends of Quatsch" am Donnerstag, 22. Dezember an die drei Stunden lang ab 20:15 Uhr.

In der Aufzeichnung aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin soll voller Stolz auf "30 Jahre Fun" zurückgeblickt werden. Jüngst war der "Quatsch Comedy Club" im Fernsehen übrigens im Pay-TV beheimatet. Doch Sky hat nun von der Bestellung weiterer Staffeln Abstand genommen.

Der dort für den Bereich Entertainment zuständige Christian Asagner sagte in dieser Woche im DWDL-Interview: "Wir hatten mit dem "Quatsch Comedy Club" fünf gute Jahre. Jetzt haben wir gemeinsam gesehen, dass die Marke bei uns in Sachen Aufmerksamkeit unterzugehen droht. Weil wir inzwischen viele non-fiktionale Titel, vor allem eben Dokus, haben, die vielleicht ein bisschen uniquer und lauter sind." Man sei aber mit Thomas Hermanns und den Produzenten in Gesprächen, was man aus der Marke mit dem "Q" Neues machen könne.