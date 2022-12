Die ARD Degeto hat in Zusammenarbeit mit Servus TV bei Bantry Bay eine neue Version der norwegischen Thriller-Miniserie "Øyevitne – Eyewitness" bestellt. Das Original stammt aus dem Jahr 2014. In der Serie geraten zwei Schüler in höchste Gefahr, als sie sich in einer Waldhütte erstmals näher kommen, dabei aber den Mord an drei Gangmitgliedern beobachten. Sie entkommen der Situation, wissen aber auch, dass der Killer nicht nur auf freiem Fuß ist, sondern auch um ihre Existenz weiß. Marven Gabriiel Suarez-Brinkert spielt Lukas, Philip Günsch ist als Jan zu sehen.

Jan lebt bei der Polizeichefin Helen (Nicolette Krebitz), aber er behält alles Erlebte erst einmal für sich – so hoffen die Teenager durch Schweigen irgendwie davon zu kommen. Helen übernimmt den Fall zusammen mit ihrer Münchner Kollegin Corinna (Lana Cooper) und deren neuen Chef Roman Berg (Lucas Gregorowicz), einem ehemaligen Undercover-Ermittler. Jens-Frederik Otto schrieb die Drehbücher, die nun von Michael Vershinin und Anil Kizilbuga überarbeitet wurden.



Gedreht wird und das schon seit Oktober in Bayrischzell, Kitzbühel, München und Umgebung. Nach aktuellem Plan sollen kommende Woche alle Szenen im Kasten sein. Regie führt Anna-Katharina Maier. Ein Ausstrahlungstermin für die Mini-Serie steht noch nicht fest.