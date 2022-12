ProSieben schickt das nächste "Duell um die Welt" im Weihnachtsprogramm auf Sendung, Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, gibt es die neue Ausgabe mit Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ihren Teams sowie Moderatorin Jeannine Michaelsen am Montag, den 26. Dezember um 20:15 Uhr zu sehen.

An Konkurrenz mangelt es an diesem Abend nicht: So gibt es im Ersten einen neuen "Tatort" aus München zu sehen, während im ZDF das "Traumschiff" - mit Luke Mockridge in einer Gastrolle - in See sticht. Dazu kommt auch noch ein knapp vierstündiges "Weihnachts-Zockerspecial" von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch, das ebenfalls am zweiten Weihnachtstag zur besten Sendezeit von RTL ausgestrahlt wird.

Bei "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" stellen sich Ex-Skispringer Sven Hannawald, die Moderations-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, Entertainerin Verona Pooth und Autorin Sophie Passmann den Wettkämpfen um Länderpunkte. Es handelt sich um die erste von drei neuen Folgen der von Florida Entertainment produzierten Show. Wann die weiteren Ausgaben gezeigt werden, ließ ein ProSieben-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage zunächst offen.

Joko und Klaas gibt es übrigens auch schon vor Weihnachten zu sehen: So wiederholt ProSieben am Dienstag, den 20. Dezember um 20:15 Uhr noch einmal "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" aus dem Vorjahr, ehe einen Tag später nach "TV total" die Wiederholung von "Weihnachten mit Joko und Klaas" gesendet wird.