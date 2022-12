Am Tag nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft haben sich ARD und ZDF die Aufteilung der Achtelfinal-Spiele verständigt. Demnach wird es am Samstag um 20:00 Uhr das Spiel zwischen Argentinien und Australien zu sehen geben, kommentiert von Tom Bartels. An den beiden darauffolgenden Tagen übernimmt das ZDF: Zu sehen gibt es am Sonntag um 16:00 Uhr zunächst die Partie zwischen dem Titelverteidiger Frankreich und Polen.

Am Montag wird es zwei weitere Achtelfinals zu sehen geben, zunächst um 16:00 Uhr die Begegnung zwischen Japan und Kroatien, die von Claudia Neumann und Hanno Balitsch kommentiert wird. Um 20:00 Uhr folgt das Spiel, das sich aus den Ergebnissen des letzten WM-Gruppenspieltags an diesem Freitag ergibt, in denen sich Ghana und Uruguay sowie Serbien und die Schweiz gegenüberstehen.

Das Erste ist dann noch einmal am Dienstag um 16:00 Uhr mit dem Spiel zwischen Marokko und Spanien, kommentiert von Florian Naß, an der Reihe. Abends kommentiert Gerd Gottlob zudem noch das abschließende Achtelfinale zwischen dem Sieger der Gruppe H und dem Zweiten der Gruppe G.

Zwei Achtelfinalspiele werden unterdessen weder bei ARD noch im ZDF gezeigt: Dabei handelt es sich um das Spiel am Samstagnachmittag um 16 Uhr, bei dem die Niederlande auf die USA treffen sowie um das Sonntagabendspiel zwischen England und dem Senegal. An diesen Übertragungen hält die Deutsche Telekom die Exklusiv-Rechte. Zu sehen sind sie somit ausschließlich bei MagentaTV.