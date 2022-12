Die Comedy-Show "NightWash", einst ausgezeichnet mit dem "Deutschen Comedypreis", hat eine neue Moderatorin. Künftig soll Luisa Charlotte Schulz durch das Format führen – an ihrer Seite ist dann Sidekick Ben Schafmeister zu sehen. Zuletzt führte unter anderen Simon Stäblein durch die Sendung aus einem Waschsalon.

"'NightWash' erfindet sich immer wieder neu, prägt den Zeitgeist und macht die Stars von morgen. Wir freuen uns sehr, mit Luisa Charlotte Schulz eine der talentiertesten Artists der Szene als Gastgeberin gewinnen zu können. Ein zeitgemäßes, neues Gesicht für die Marke 'NightWash'", findet Sarah Oppenberg, Head of Talent Relations & Live Production bei Banijay Live Artist Brand sowie Executive Producer von "NightWash". Schulz trat zuletzt schon im Waschsalon oder dem "Quatsch Comedy Club" auf.



Schulz ließ sich indes zitieren, dass sie mit dem Format einst groß geworden und dieses aus der deutschen Comedyszene nicht wegzudenken sei. Für Ben Schafmeister werde indes ein großer Wunsch wahr; nämlich der, Musik und Comedy im Waschsalon zu vereinen. Der 22-Jährige ist bekannt für authentische Comedy über sein Tourette-Syndrom oder das Leben als Single und schreibt Songs über das Anderssein. "Ben Schafmeister ergänzt mit seiner frischen und unverwechselbaren Mischung aus Comedy und moderner Musik die Neubesetzung. Beide sind herausragende Talente, die für eine neue, spannende Generation der (Live-) Comedy stehen", so Oppenberg. Allgemein solle mit der Neubesetzung der Fokus wieder mehr auf Show und Entertainment gerichtet werden, heißt es.

Die Premierenshow der neuen Hosts soll am 16. Januar 2023 in Köln aufgezeichnet werden. Die Ausstrahlung erfolgt inzwischen übrigens auf der Plattform MySpass.de. Letzte richtige Fernsehsender von "NightWash" waren Sat.1 (bis 2019) und One (bis 2020). Schon in dieser Woche am Montagabend gibt es ab 20 Uhr bei MySpass.de die Abschiedsshow mit Simon Stäblein und Sven Bensmann zu sehen. Thema soll dann Weihnachten sein.