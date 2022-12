am 05.12.2022 - 14:31 Uhr

Nach dem Tod von Hans Süper hat der WDR angekündigt, im Fernsehen an den legendären Karnevalisten zu erinnern. An diesem Montag wird das WDR Fernsehen um 22:15 Uhr die 90-minütige Dokumentation "Super Süper! Das kölsche Original Hans Süper" aus dem Jahr 2013 ins Programm nehmen. Der Film von Rüdiger Daniel erinnert an Süpers beste Witze und Lieder, zeigt ihn aber auch auf neuen Wegen zu seinem Publikum. Nach seinem 75. Geburtstag war er unter anderem von Stefan Raab, Mariele Millowitsch und Wolfgang Niedecken begleitet worden.

Im Anschluss zeigt das WDR Fernsehen um 23:45 Uhr die Dokumentation "Superjeile Zick - Karnevalslieder meines Lebes", die erstmals am 11.11. des vergangenen Jahres ausgestrahlt worden war. In dem Film von Christoph Simon präsentieren prominente Gäste die ganz persönlichen Karnevalslieder ihres Lebens. Hans Süper und Ludwig Sebus, eine weitere Karnevalslegende, der in diesem Jahr seinen 97. Geburtstag feierte, treten darin gemeinsam vor der Kamera auf.

"Der WDR war und ist Hans Süper Zeit seines Lebens eng verbunden", sagte WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn. "Colonia Duett, 'Du Ei!', der Mann mit der Flitsch: Keiner konnte das Publikum so zum Lachen bringen wie er. Dankeschön an einen großen Menschenfreund und Künstler." Süper war am Wochenende im Alter von 86 Jahren gestorben.