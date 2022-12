Erst wenige Wochen sind seit dem Start des neuen Kulturangebots der ARD vergangen, da stehen bereits die nächsten Neustarts bevor. Dazu gehört auch "Studio Orange", ein neues, von Turbokultur produziertes Literaturformat mit Sophie Passmann, das bereits an diesem Mittwoch seine Premiere in der ARD-Mediathek feiert. Die Rede ist von einem "Hybridformat aus Late-Night-Show und Literaturtalk", in dem Passmann mit prominenten Gästen, darunter Nilz Bokelberg und Michel Friedman über persönliche Erkenntnisse und Entwicklungen, aber auch das eigene Scheitern und neue Perspektiven auf das Leben spricht - allesam ausgelöst durch ein spezielles Buch.

Eine Woche später, am 13. Dezember folgt "Rebels", ein Format, in dem es um "haltungsstarke" Künstlerinnen und Künstler geht, darunter Enissa Amani, Nico Semsrott, Shahak Shapira und Ton Steine Scherben. Produziert wird das Format, das abends um 22:55 Uhr auch beim Kultursender 3sat laufen wird, von der Firma Cocktailfilms. Für den 16. Dezember ist der Start von "A Glamorous Takeover" angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Format, in dem Tarik Tesfu auf queere Künstlerinnen und Künstler trifft. In zunächst drei Folgen taucht er in deren Welt ein und soll, zumindest für einen kurzen Moment, ein Teil davon werden. Ebenfalls drei Folgen sind von "Urban Art: Wem gehört die Stadt?" geplant, einer Produktion von Hyperbole, die neben der künstlerischen vor allem die politische Dimension von Street Art und Urban Art in Deutschland beleuchtet. Eine TV-Ausstrahlung ist für den 2., 3. und 4. Januar um 19:20 Uhr bei 3sat geplant.

Teil des Angebots ist außerdem der Konzertfilm "Caroline Shaw in Concer", produziert von Armida Film. Diesen gibt es ab dem 27. Dezember in der ARD-Mediathek zu sehen. Um Musik geht es auch in "Friends of Leony" von MDR Sputnik. Musikerin Leony, deren Song "Faded Love" millionenfach gestreamt wurde, die zusammen mit musikalischen Freundinnen und Freunden durch die Nacht tanzt. Es handelt sich dabei schon um die elfte Folge von "Friends of"... - erstmals jedoch umgesetzt im Auftrag von ARD Kultur. Am 20. Dezember startet darüber hinaus der Video-Podcast "2 on the Floor - Westbam +1" in der ARD-Mediathek und -Audiothek. Westbam, einer der Gründerväter der deutschen Techno-Szene, trifft Macherinnen und Macher hinter dem DJ-Pult, um mit ihnen über das Phänomen Techno zu sprechen.

© ARD Kultur/Guido Werner Kristian Costa-Zahn