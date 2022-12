Nachmittag für Nachmittag schauen Menschen zu, wie Händlerinnen und Händler im ZDF-Programm Raritäten kaufen. Wenn geklärt ist, ob eine Rarität Besitzerin oder Besitzer wechselt, ist die Geschichte in "Bares für Rares" erzählt. Der Ableger "Bares für Rares – Händlerstücke", der Anfang 2021 debütierte, erzählt so manche Geschichte dann weiter. Wie wird ein Stück aufgearbeitet, wie viel Aufwand steckt dahinter, und wie hoch sind die Kosten? Und wie gestaltet sich anschließend der Preis neu?

Ab Anfang 2023 sind nun zehn weitere "Händlerstücke"-Folgen geplant. Das ZDF will sie, beginnend am Sonntag 15. Januar 2023, immer um 14:10 Uhr zeigen. Zuvor, ab kurz vor zwölf Uhr, läuft bereits eine über zweistündige "Bares für Rares – Lieblingsstücke"-Ausgabe.

Indes ist auch bekannt, wann sich die Programmmarke "heute-show", zunächst mit einem Special, im neuen Jahr zurückmeldet. Die Satire-Sendung verabschiedet sich am Freitag kommender Woche mit einer gleich 45 Minuten langen Folge, in der auch wieder der "Goldene Vollpfosten" vergeben werden soll, in die Winterpause. Vier Freitage in Folge ist das Format dann nicht im Line-Up vertreten, am 20. Januar präsentieren Fabian Köster und Lutz van der Horst ein neuerliches Special.

Darin gehen sie der Frage nach, was in der deutschen Energiepolitik schieflief, schiefläuft und noch schieflaufen wird. Nach endgültig gewichteten Zahlen schauten die zurückliegenden Folgen der "heute-show" mehr als fünf Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt die Produktion aus Köln regelmäßig auf mehr als 25 Prozent, im November landete die Sendung teils gar bei mehr als 28 Prozent.