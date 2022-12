Am Vormittag preschte Amazon vor: Das Unternehmen teilte mit, für drei weitere Jahre die Rechte am wöchentlichen Dienstags-Topspiel der Champions League erworben zu haben. Durch den neuen Deal kann der Streamingdienst Prime Video damit bis zur Saison 2026/27 pro Saison 17 Spiele live und exklusiv ausstrahlen. Während der Vorrunde bis hin zum Halbfinale, sollte ein deutsches Team bis dahin noch qualifiziert sein, will Prime Video wenn immer möglich ein Spiel mit deutscher Beteiligung zeigen. Die Zusammenfassungen weiterer Dienstagsspiele liegen ebenfalls weiterhin bei Amazon.

Und auch darüber hinaus ändert sich nach DWDL.de-Informationen für die Fußballfans mit Blick auf die Live-Übertragungen nichts: So werden die übrigen Dienstagsspiele sowie alle Mittwochsspiele der Champions League auch in der kommenden Rechteperiode bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst ist seit der Saison 2018/19 als Rechteinhaber der sogenannten Fußball-Königsklasse an Bord und teilte sich die Übertragungen in den ersten Jahren noch mit Sky. Seit der vergangenen Saison hält DAZN einen Großteil der Rechte und teilt sich diese mit Amazon - ein Rechte-Split, mit dem beide Seiten offensichtlich bestens leben können.

© Amazon Alex Green

Wir freuen uns sehr darauf, den Fans in Deutschland auch weiterhin das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag exklusiv bis 2027 anzubieten und damit die Heimat der UEFA Champions League am Dienstag zu bleiben", sagte Alex Green, MD Prime Video Sport Europe. "Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Clubwettbewerb im Fußball und Millionen von Prime-Mitgliedern in Deutschland schätzen unsere Übertragung des Topspiels am Dienstag und die Übertragung der Highlights der anderen Begegnungen des Tages."

Unklar blieb zunächst, wie viel Geld sich DAZN und Amazon die Verlängerung der Champions-League-Rechte kosten lassen. Allerdings hatte DAZN in diesem Jahr bereits eine massive Preiserhöhung durchgesetzt bei seinen Kundinnen und Kunden durchgesetzt - nicht zuletzt eine Reaktion auf den Erwerb hochklassiger und vor allem teurer Sportrechte wie der Champions League. Immerhin: Mit der Beginn der Saison 2024/25 soll es nach dem Willen der UEFA jedoch mehr hochklassige Partien geben. Dafür wird die Anzahl der teilnehmenden Teams an dem europäischen Wettbewerb auf 36 Clubs erhöht. Gespielt wird zudem in einem neuen Ligasystem und einer K.O.-Runde. Neu ist, dass am ersten Spieltag auch donnerstags gespielt wird und am letzten Gruppenspieltag alle 18 Partien mittwochs um 21:00 Uhr angepfiffen werden - all diese Rechte, zusammen über 90 Prozent, liegen bei DAZN.

Zu den Verlierern der Ausschreibung gehört damit erneut Sky. Der Pay-TV-Sender, der über viele Jahre hinweg sämtliche Spiele der Champions League anbot, war schon bei der laufenden Rechteperiode komplett leer ausgegangen - und steht auch jetzt wieder ohne Rechte an der Königsklasse da. Trösten kann man sich in Unterföhring mit der jüngst bekannt gewordenen Verlängerung der Formel-1-Rechte bis ins Jahr 2029. Im Fußballbereich ist der einstige Platzhirsch aber schon längst nicht mehr die alleinige TV-Macht. Das führt die aktuelle Champions-League-Vergabe Fans und Branche gleichermaßen vor Augen.