Während alle Welt auf die Gewinner der Oscars, Golden Globes und Emmys blickt, fristet der Critics' Choice Award unter den amerikanischen Preisverleihungen eher ein Nischendasein. Dabei ist der Blick auf den Fernsehpreis durchaus lohnenswert, immerhin wird er von den Film- und Fernsehkritikern des Landes vergeben, die ganz genau im Blick haben dürften, was sich auf dem größten TV-Markt der Welt so tut.

Und in diesem Jahr haben sie sogar zwei deutsche Produktionen im Blick: Nominiert wurden sowohl "Kleo" als auch "1899", also zwei deutsche Serien, die beim Streamingdienst Netflix beheimatet sind. Beide treten in der Kategorie "Beste fremdsprachige Serien" in derselben Kategorie an - und müssen sich mit "Borgen" (Netflix), "Extraordinary Attorney Woo" (Netflix), "Garcia!" (HBO Max), "The Kingdom Exodus" (MUBI), "My Brilliant Friend" (HBO), "Pachinko" (Apple TV+) und "Tehran" (Apple TV+) messen.

Bei "1899" handelt es sich um das neueste Serien-Projekt von Jantje Friese und Baran bo Odar, die mit "Dark" bereits einen der bislang größten internationalen Netflix-Hits aus Deutschland lieferten. In acht Episoden erzählt die von Dark Ways produzierte Serie von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York.

Die Idee zu "Kleo" wiederum stammt von den Showrunnern Hanno Hackfort, Richard Kropf, Bob Konrad und Autorin Elena Senft. Die Hauptrolle in der von Zeitsprung Pictures produzierten Serie übernimmt Jella Haase, die einst durch ihre Rolle als Chantal in den "Fack ju Göhte"-Filmen bekannt wurde. In "Kleo" verkörpert sie die gleichnamige Spionin, die sich nach dem Fall der Mauer in Berlin auf einen Rachefeldzug macht. Eine zweite Staffel wurde von Netflix bereits in Auftrag gegeben.

Gemessen an den Nominierungen ist die ABC-Comedyserie "Abbott Elementary" übrigens der Favorit der Kritikerinnen und Kritiker bei den Critics' Choice Awards. Auf sechs Nominierungen bringt es die Produktion, gefolgt von "Better Call Saul" mit fünf Nominierungen. Jeweils vier mal wurden "Gaslit" (Starz), "Reservation Dogs" (FX) und "The Good Fight" (Paramount+) nominiert. Im Ranking der Sender und Plattformen liegen FX, HBO und Netflix mit jeweils 15 Nominierungen vorn, knapp dahinter liegt Hulu mit 14. Die Preisverleihung findet am 15. Januar in Los Angeles statt.