Am Mittwochmorgen wurden 25 mutmaßliche Rechtsterroristen aus dem Milieu der sogenannten "Reichsbürger" festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, einen Staatsstreich geplant zu haben. Ein bewaffneter Überfall auf den Bundestag soll demnach in konkreter Vorbereitung gewesen sein. Über die Hintergründe werden Das Erste und das ZDF heute nicht nur in ihren regulären Nachrichtensendungen berichten, sondern haben auch zwei Sondersendungen angekündigt.

So läuft im Ersten um 20:15 Uhr im Anschluss an die "Tagesschau" ein 15-minütiger "Brennpunkt", für den SWR, RBB und das ARD-Hauptstadtstudio verantwortlich zeichnen. Durch die Sendung führen wird Fritz Frey. Der Film "Das Weihnachtsschnitzel" und alle nachfolgenden Sendungen beginnen entsprechend später. Das ZDF hängt an seine "heute"-Sendung schon am Vorabend ein "ZDF spezial" ab 19:20 Uhr dran. Moderiert wird es von Andreas Klinner. Hier verschieben sich die weiteren Sendungen im Lauf des Abends um etwa 10 Minuten.