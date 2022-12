am 08.12.2022 - 11:30 Uhr

Derzeit ist Ingo Lenßen noch mit "Lenßen übernimmt" - mit ziemlich überschauberen Erfolg - am Vorabend in Sat.1 zu sehen. Doch die Tage dort sind gezählt, auch wenn noch etliche produzierte Folgen zur Ausstrahlung anstehen. Die letzte Folge wurde jedenfalls vor kurzem gedreht. Gegenüber "Bild" sagte Lenßen kürzlich: "Ich wurde angerufen und man sagte mir am Telefon mit großem Bedauern, dass die Sendung nach dieser Staffel nicht fortgesetzt wird. Das Vorgehen war auf jeden Fall vollkommen korrekt, wenn auch nicht schön."

Doch die Zusammenarbeit zwischen Seven.One Entertainment und dem Anwalt ist damit trotzdem nicht zu Ende: 2023 wird er stattdessen wieder bei Sat.1 Gold zu sehen sein. Dort wird nach einer längeren Pause das Call-In-Format "Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" reaktiviert. Die neunte Staffel startet dort am 16. Februar um 22:10 Uhr. Lenßen: "Diese Sendung liegt mir besonders am Herzen. Live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu kommunizieren und sie bei ihren zum Teil kuriosen Fällen mit meinem juristischen Rat zu unterstützen - ich freu mich drauf."

Die letzte Staffel war im Frühjahr vergangenen Jahres zu sehen. Im Schnitt sahen damals rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu - die Marktanteile waren mit im Schnitt 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich mau, allerdings hat es das Format nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken zu einem gewissen Kultstatus gebracht.

Neben "Lenßen Live" bekommt Ingo Lenßen zudem bei Sat.1 Gold noch ein weiteres Format: Direkt vor "Lenßen Live" startet am 16. Februar um 20:15 Uhr das neue Verbraucher-Magazin "Lenßens großer Check". Auch darin soll es um "Alltags-Rechtsfragen" gehen, wobei die Themenschwerpunkte bei Urlaub, Shopping, Restaurants/Lieferdienste und Mietrecht liegen. Produziert wird das neue Format von Docma TV, "Lenßen Live" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.