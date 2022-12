am 08.12.2022 - 14:09 Uhr

Neben den beiden Disney-Sendern NatGeo und NatGeo Wild nimmt Sky zum Jahreswechsel auch den Kindersender Junior seiner Plattform, der Klassikern wie der "Biene Maja" (auch in der Neuauflage), "Bibi Blocksberg" oder "Benjamin Blümchen" eine Heimat geboten hat. Während die Nat Geo-Sender über andere Plattformen weiter empfangbar sein werden, verschwindet Junio mit dem Ende bei Sky als linearer Kanal vollständig von der Bildfläche.

Das kommt nicht völlig überraschend, weil Sky bislang der mit Abstand größte und wichtigste Partner für Junior war - und in Deutschland sogar der einzige. Für einen Weiterbetrieb hätten also kurzfristig andere Partner gefunden werden müssen. Bei Studio 100 Media, das den Sender betreibt, heißt es, dass man den Schritt von Sky bedaure. Auf Nachfrage heißt es gegenüber DWDL.de: "Da Studio 100 Media ohne diese Plattform den Sender wirtschaftlich nicht weiter betreiben kann, hat sich das Unternehmen entschieden, den Sendebetrieb von Junior zum 31. Dezember 2022 insgesamt einzustellen. Das gilt auch für Österreich und die Schweiz."

In Österreich war der Sender zuletzt neben Sky auch über Ocilion zu abonnieren, in der Schweiz über blue, UPC und Quickline. Zum Ende des Jahres verschwindet Junior nun also auch dort.