2019 und 2020 verstarben Wolfgang Winkler und Tilo Prückner – beide spielten vier Staffeln lang die Hauptrollen in der ARD-Vorabendkrimiserie "Die Rentnercops". Das Erste entschied sich, die Serie auch ohne ihre tragenden Darsteller fortzusetzen und besetzte Bill Mockridge und Hartmut Volle neu für die Krimiserie. Im Herbst 2021 lief die fünfte Staffel der Serie, die erste des Duos Mockridge/Volle.

Den Quoten tat das keinen Abbruch – mit erneut um die neuneinhalb Prozent bei allen und rund 2,5 Millionen Fans war die fünfte Staffel fast so stark unterwegs wie die vierte. Entsprechend soll die nun anstehende sechste Staffel vier Folgen länger werden. Das Erste hat die Ausstrahlung von zwölf frischen Einsätzen für die Zeit ab dem 15. Februar und somit erneut mittwochs um 18:50 Uhr angekündigt.



Was passiert? Die Unterwelt in der Domstadt Köln gibt weiterhin keine Ruhe und auch intern hagelt es Ärger: Polizeipräsident Plocher (Michael Volle) ist empört, dass sein Revier bei der statistischen Auswertung der körperlichen und mentalen Fitness aller Beamten schlecht abschneidet. Selbst die Kollegen in Leverkusen sind da besser! Er fordert von Dezernatsleiterin Vicky Adam (Katja Danowski) ihre Truppe fit zu machen. Wie soll sie das ihren „Rentnercops“ erklären?

Hergestellt wird die Serie von der Bavaria Fiction, Peter Güde ist Produzent und Head-Autor. Ebenfalls für die Drehbücher verantwortlich sind Andreas Schmitz, Christoph Wortberg, Julia Thürnagel, Viviane Koppelmann und Jonas Pflaumer. Die Regie führen Jan Markus Linhof, André Siebert und Janis Rebecca Rattenni. Für die Kamera zuständig sind Eddie Schneidermeier, Sascha Ersfeld und Victor Voß. Beendet wurden die Dreharbeiten übrigens erst Anfang Dezember – sie fanden in Monheim, Pulheim, Köln und Umgebung statt.