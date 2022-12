am 12.12.2022 - 16:43 Uhr

Fans von Stefan Raab können ab sofort rund um die Uhr in Erinnerungen schwelgen: Möglich macht das ein neuer FAST-Channel von "TV total", der neuerdings beim kostenlosen Streaminganbieter Pluto TV verfügbar ist. Die alten Folgen der von Raab TV produzierten Comedyshow werden in Kooperation mit der Vermarktungsagentur Banijay Live Artist Brand gezeigt.

Der neue Sender startet mit den ersten Staffeln von "TV total" von 1999 und den 2000er-Jahren sowie diversen Specials. Wer einschaltet, wird also noch einmal Zeuge, wie sich "Raab in Gefahr" begibt - etwa beim Kunstflug oder als Aushilfe bei McDonalds - oder wie "Blamieren oder Kassieren?" entstand. Auch die Jam-Session mit Phil Collins, ein Duett mit Will Smith oder Raabs Raabigramme sind nun bei Pluto TV zu sehen.

Inzwischen bietet Pluto TV über 100 FAST-Channels an. FAST steht dabei für Free Ad-Supported Streaming Television. Inzwischen ist der Anbieter, der zu Paramount gehört, in 26 Länden aktiv.

Nach sechs Jahren Pause feierte "TV total" vor einem Jahr bei ProSieben sein Comeback. Stefan Raab fungiert allerdings nur noch als Produzent und überlässt seinem Nachfolger Sebastian Pufpaff die Bühne. Die Quoten können sich sehen lassen: Im Schnitt verzeichnete die Comedyshow in diesem Jahr einen Marktanteil von mehr als zwölf Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.