„‚RuPaul’s Drag Race‘ ist tatsächlich ein extrem erfolgreiches und mehrfach Emmy-prämiertes Format aus unserem Hause, dessen zahlreiche Staffeln inzwischen weltweit viele Fans gewonnen haben. Das könnte ich mir auch sehr gut in Deutschland bei Paramount+ vorstellen“, sagte Paramount-Deutschland-Chef Till Weidemüller bereits im November mit wenig Raum zur Spekulation. Aber eine offizielle Bestätigung stand aus.

Jetzt liegt sie vor. Paramount+ und MTV haben heute bekannt gegeben, dass die „Drag Race“-Reihe mit drei neuen Adaptionen des Formats in Deutschland, Brasilien und Mexiko international expandiert. Außerdem treten Fan-Lieblinge im neuen Wettbewerb „Drag Race Global All Stars“ weltweit exklusiv bei Paramount+ an. Mehr Informationen zur deutschen Version von „Drag Race“ gibt es vorerst nicht; sie sollen wie die Sendung selbst dann im nächsten Jahr folgen.

„Wir sind begeistert, RuPaul's Drag Race mit dieser globalen Expansion in drei neue Paramount+ Territorien zu bringen – Deutschland, Brasilien und Mexiko. Außerdem freuen wir uns sehr, dass RuPaul's Secret Celebrity Drag Race für eine dritte Staffel mit unseren Partnern bei VH1/BET zurückkehren wird", so Chris McCarthy, President/CEO, Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.

"World of Wonder ist hocherfreut, seine Partnerschaft mit MTV Entertainment Studios auszubauen", erklären Fenton Bailey und Randy Barbato, CEOs der Produktionsfirma World of Wonder, die das Format zusammen mit MTV Entertainment Studios produzieren. „Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen.“

„RuPaul’s Drag Race“ ist mit 27 Awards die Reality-Competition-Serie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen der Geschichte.