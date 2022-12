am 13.12.2022 - 14:36 Uhr

Stefan Raab hat in der jüngeren Vergangenheit ja bekanntlich nicht nur "TV Total" erfolgreich auf den Bildschirm zurück gebracht, sondern auch mehrere seiner früheren Events. Im Juni vergangenen Jahres feierte das einstige "TV Total Turmspringen" seine Wiedergeburt bei RTL - und zwar sehr erfolgreich: Das "RTL Turmspringen" überzeugte mit 21 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und rund 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt.

Dass RTL eine Fortsetzung planen würde, stand also außer Frage - überraschend ist eher, wie schnell sie kommt: Schon für den 10. Februar hat der Sender nun die zweite Ausgabe des "RTL Turmspringens" angekündigt. Wie bei der Premiere findet das Event also an einem Freitagabend statt. Unverändert bleibt auch die Moderation: Im Einsatz sein werden erneut Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Unterdessen hat der Sender auch schon einen Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verkündet: Mit dabei sein werden Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen, Lucy und Nadja von den "No Angels", "Ninja Warrior Germany"- und "Let's Dance"-Gewinner René Casselly, der aus zahlreichen Reality-Formaten bekannte Calvin Kleinen, Youtuberin Jolina Mennen und "Princess Charming" Irina Schlauch.