am 13.12.2022 - 17:52 Uhr

Am Donnerstag, 19. Januar startet um 22 Uhr das neue Format "Karlsplatz" mit der Kabarettistin Eva Karl Faltermeier im BR Fernsehen. Sie begrüßt darin prominente Gäste, mit denen sie sich der "vieldiskutierten und unendlich vielfältigen Spezies der Sport-Eltern, der sie alle auch selber angehören" annähern will. Als Gäste der ersten Folge sind die Kabarettistin Martina Schwarzmann, der Schauspieler Robert Stadlober und Musikkabarettist Helmut A. Binser angekündigt.

Mit ihnen sollen Fragen diskutiert werden wie: Wie feuert man Kinder am Spielfeldrand an? Was tun, wenn die Familienfeier eskaliert? Wie korrigiert man Denkfehler? Die Macher versprechen ein "Paket aus (un-)praktischer Lebenshilfe, Talk und Comedy". Die Studioband Randstein besteht aus Nockherberg-Musikerin Maria Hafner, Manuel da Coll (La BrassBanda) und Florian Burgmayr.

Insgesamt sind zunächst vier Ausgaben geplant, die von der Superfilm Filmproduktions GmbH produziert werden. Anfang März meldet sich dann "Ringlstetter" nach der Pause auf dem gewohnten Sendeplatz zurück.