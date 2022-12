Am Mittwoch hat die AGF die neueste Ausgabe der in ihrem Auftrag von Kantar erhobenen Studie "TV-Plattform" veröffentlicht, mit der sie zwei Mal jährlich auch die Nutzung von Streaming-Plattformen und der Streaming-Angebote deutscher Sender erheben lässt. Die neuesten Zahlen zeigen für fast alle eine steigende Nutzung im Vergleich zur vorherigen Erhebung. Besonders deutlich fällt das Wachstum dabei bei Netflix aus, das den AGF/Kantar-Zahlen zufolge die Marktführung im SVoD-Bereich in Deutschland deutlich ausbauen kann.

Abgefragt wird dabei, ob es innerhalb der letzten vier Wochen eine Nutzung des Angebots gegeben hat. 38 Prozent bejahten diese Frage im Falle von Netflix, ein Zuwachs von fast fünf Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Erhebung und der höchste bislang im Rahmen der Studie erhobene Wert. 2021 war, nach starkem Wachstum im ersten Corona-Jahr 2020, noch ein leichter Rückgang festgestellt worden. Prime Video legte zwar ebenfalls zu, allerdings weniger stark um 1,2 Prozentpunkte auf nun 25,1 Prozent. Auch das war für das Angebot aber ein neuer Bestwert.

Ein deutliches Wachstum attestieren die AGF/Kantar-Zahlen auch Disney+. Erstmals haben demnach mehr als zehn Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal Disney+ genutzt. Dabei sind es vor allem die ganz jungen Nutzerinnen und Nutzer unter 30 Jahren, die zu diesem starken Anstieg beigetragen haben. Dort gibt bereits annähernd jeder Vierte an, Disney+ genutzt zu haben. Disney+ gelang dieser enorme Anstieg, nachdem die Daten zuletzt ebenfalls leicht rückläufig gewesen waren.

dwdl.de/zahlenzentrale Öffentlich-Rechtlich

Joyn

RTL+

YouTube

Prime Video

Netflix

Disney+





Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit Kantar; Studie "TV-Plattform"; Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in TV-Haushalten.

RTL+ liegt mit 7,1 Prozent ein Stück dahinter, setzt seinen Wachstumskurs aber fort. Bei der letzten Erhebung hatten nur sechs Prozent angegeben, RTL+ innerhalb der letzten vier Wochen genutzt zu haben. Joyn spielt hingegen kaum eine Rolle, hier geben nur drei Prozent eine Nutzung an. Der Wert sank damit erneut leicht. Die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen wurden innerhalb der letzten vier Wochen den Daten zufolge von 28,3 Prozent der Über-14-Jährigen genutzt. Der Wert blieb weitgehend unverändert und verharrt damit weiter unter dem Niveau von Anfang 2021.

Insgesamt erreicht auch die Nutzung von kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angeboten bei den ab 14-Jährigen einen neuen Höchstwert: Fast jeder zweite hat angegeben, in den vergangenen vier Wochen ein solches Angebot genutzt zu haben - ein Plus von knapp 5 Prozentpunkten (2022-II: 48,4 Prozent; 2022-I: 43,5 Prozent). Erhoben wird von der AGF in dem Zusammenhang auch die Nutzung von YouTube, die weiterhin deutlich über der aller anderen Streaming-Angebote bleibt. Nach zuletzt rückläufigen Zahlen gaben nun wieder 55,1 Prozent an, innerhalb der vergangenen vier Wochen das Video-Angebot von Google genutzt zu haben.

Generell stellt die AGF zudem fest, dass der große Fernseher immer häufiger für Streaming genutzt wird. 56,2 Prozent geben nun eine Nutzung innerhalb der letzten vier Wochen an, im Frühjahr waren es nur 52 Prozent, ein Jahr zuvor 48,9 Prozent.