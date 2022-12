Seit Februar tobt der Krieg in der Ukraine und nicht nur etliche Menschen sind davon betroffen, sondern auch ihre vierpfotigen Begleiter. Wer fliehen musste, konnte Hunde oder Katzen oftmals nicht in die überfüllten Züge mitnehmen, musste sein Haustier also alleine zurücklassen. Für Sat.1 Gold ist die Journalistin und Tierschützerin Judith Pein in die Ukraine gereist und hat unter anderem in der Region um Charkiw versucht, zu helfen.

Bilder davon zeigt Sat.1 Gold am Donnerstag, 22. Dezember 2022 ab 20:15 Uhr in der einstündigen Produktion "Judith Pein – Die Tierretterin im Kriegsgebiet", wie nun bekannt wurde. Hinter dem Format steht Janus TV. Nach Senderangaben sollen unzählige Hunde und Katzen durch die zerstörte Stadt streunen. Pein habe vor Ort mit Futter, aber auch mit medizinischer Versorgung geholfen. Für einige Hunde und Katzen soll zudem ein neues Zuhause gefunden worden sein – ein bisschen Happy End schwingt also in der zwei Tage vor Weihnachten laufenden Sendung auch mit.



Sat.1 Gold setzt sich schon seit geraumer Zeit für Tierschutz ein. Von Montag bis Donnerstag stellt der Sender in kurzen Clips um 20:13 Uhr Tierheimtiere vor, die auf ein neues Zuhause warten. Um Tiervermittlung geht es darüber hinaus auch in der derzeit pausierenden Produktion "Haustier sucht Herz".