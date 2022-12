Nachdem die deutschen Sender in den vergangenen Jahren zunehmende Anstrengungen unternommen haben ihre Inhalte barrierefreier anzubieten, will Seven.One Entertainment nun auch Werbekunden dafür gewinnen, sich dem anzuschließen. Künftig bietet der Vermarkter Seven.One Media daher standardmäßig die Buchung barrierefreier Werbung an und begleitet die Unternehmen auch bei der Umsetzung. Diese kann durch die Einblendung von Gebärdensprache, durch Untertitel oder durch Audiodeskription, die parallel zur Haupttonspur abgespielt wird, erfolgen.

Um Aufmerksamkeit dafür zu generieren, wird es am Freitag, 16. Dezember um 20:01 Uhr einen besonderen Werbeblock bei ProSieben zu sehen geben. Anstatt der regulären Werbespots sehen alle Zuschauerinnen und Zuschauer Werbespots von AOK, Sparkasse, Aktion Mensch und Volkswagen so, wie sehbehinderte Menschen die Werbung wahrnehmen - also ohne Visuals, ohne Markenzeichen, ohne Mimik und Gestik der Protagonisten. All das wurde im Vorfeld mittels Filter verschwommen überblendet und verzerrt. Stattdessen beschreibt eine Stimme das, was eigentlich im Spot zu sehen wäre (Audiodeskription).

Das barrierefreie Werbeblock-Event wird am Freitag, den 16. Dezember, um 20:01 Uhr auf ProSieben im Umfeld von Galileo zu sehen sein und von Moderator Aiman Abdallah angekündigt werden. Dem Block ist zudem eine Bild-Tafel und eine Erklärung vorgeschaltet.



Thomas Wagner, Geschäftsführer und Chief Sales Officer Seven.One Entertainment Group, über die Aktion: "Nachdem unser Programm immer barrierefreier wird, war es an der Zeit, auch die Werbung für alle Menschen zugänglich zu machen. Künftig können die Werbetreibenden bei uns standardmäßig barrierefreie Werbung buchen. Wir unterstützen mit unserer redaktionellen Expertise in diesem Bereich und bieten etwa die nachträgliche Audiodeskription und Gebärdensprache durch unsere Sprecher:innen und Dolmetscher:innen an. Es war schön zu sehen, wie wohlwollend unsere Kund:innen auf das Angebot reagiert haben und wir freuen uns über gleich vier bekannte Brands, die ihre Spots morgen Abend zum Auftakt-Event überblenden lassen."