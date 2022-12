Im Januar wird die Impro-Rateshow "Genial Daneben" 20 Jahre alt. 2003 zeigte Sat.1 die allerersten Folgen, 2021 verabschiedete sich das Format mit Hugo Egon Balder am Moderationspult dann schließlich - aber eben nur vorerst. Im Sommer wurde bekannt, dass RTLzwei eine Neuauflage der Sendung plant. Sechs Episoden sind nun in den vergangenen Tagen aufgezeichnet worden, wie Hella von Sinnen am Samstag auf Facebook verriet.

Hella von Sinnen ist in der neuen Staffel ebenso wieder festes Panel-Mitglied wie Wigald Boning. Von ihr gepostete Fotos zeigen zudem Max Giermann, Dieter Nuhr und Pierre M. Krause im Studio. Das Set der Show sieht etwas anders aus als zuletzt, von Sinnen sprach in ihrem Posting entsprechend von einem "neuen Studiokleidchen" - und verriet obendrein schon etwas zur von RTLzwei geplanten Programmierung.



Demnach soll die neue "Genial Daneben"-Staffel ab März 2023 donnerstags bei RTLzwei laufen. Den Sendetag bespielte der Kanal zuletzt oft mit Sozialdokuswie "Hartes Deutschland" oder mit Formaten, die Einsatzkräfte begleiten. "Genial Daneben" ist indes nicht der einzige Klassiker, den RTLzwei im kommenden Wochen wieder zum Leben erwecken wird. Auch vom "Glücksrad" ist eine Rückkehr geplant, für die noch kein offizieller Sendetermin feststeht. Auch das "Glücksrad" lief in seiner Ursprungsversion in Sat.1, später war es auch bei Kabel Eins und kurz beim Gewinnspielsender 9Live beheimatet. 2016 lebte das Spiel beim Spartensender RTL Up wieder auf, 2018 wurde die Produktion eingestellt.

Die neue Staffel, die RTLzwei im Sommer bestätigte, wird von Sonya Kraus und Thomas Hermanns präsentiert. Die ersten Episoden sind ebenfalls bereits im Kasten. Die Retro-Klassiker sind auch als Versuch zu sehen, Programm für eine etwas ältere Zielgruppe zu machen. Das ist nötig, weil die ganz junge Zielgruppe, auf die insbesondere RTLzwei abzielt, immer weniger Zeit mit klassischem, linearen Fernsehprogramm verbringt.