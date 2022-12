am 19.12.2022 - 10:29 Uhr

Am 11. Januar meldet sich bei RTLzwei Panagiota Petridou mit dem Format "Die Retourenjäger" und ingesamt drei neuen Folgen zurück, die immer mittwochs um 20:15 Uhr gezeigt werden. Das Konzept: Auf einer Palette unter einem roten Container finden sich allerhand Retouren wieder, die meist online bestellt und wieder zurückgeschickt wurden.

Dieser Container wird nur für einen kurzen Moment angehoben, sodass die "Retourenjäger" erahnen können, was sich darunter verbirgt - ohne die Waren allerdings genau in Augenschein genommen werden können. Nun gilt es also zu erahnen, ob sich wirklich neue Deko-Gegenstände, teure Fernseher oder Markenartikel darunter befinden - oder vielleicht doch massenhaft benutzte oder defekte Retouren. Danach wird die gesamte Palette dann versteigert. Den Hammer schwingt dabei Panagiota Petridou.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Die erste Staffel erreichte im Februar und März vergangenen Jahres im Schnitt fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag somit klar über dem RTLzwei-Senderschnitt - allerdings nahm das Interesse an der Sendung im Lauf der vierteiligen ersten Staffel sukzessive ab.