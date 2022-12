Von Story House Productions kommend, zeigt RTLzwei zu Jahresbeginn 2023 eine True-Crime-Doku in seinem Programm. Am 5. Januar, ein Donnerstag, platziert der Sender ab 22:15 Uhr die Sendung "Tatort Reeperbahn – Der Auftragskiller" rund um Werner "Mucki" Pinzner, der in den 80ern als sogenannter "St.-Pauli-Killer" Schlagzeilen machte. Er richtete im Auftrag einer Rotlichtgröße Zuhälter hin.

Kiezgrößen, die Werner "Mucki" Pinzner persönlich kannten und vor ihm zitterten, sollen in "Tatort Reeperbahn" ebenso zu Wort kommen wie die, die damals ermittelt haben, und die Jagd nach dem Killer jetzt nochmals Revue passieren lassen. Bis heute übrigens gibt der Fall Rätsel auf. Nach RTLzwei-Angaben seien die Aussagen von Pinzner einst widersprüchlich gewesen. In dem TV-Format sollen nun Puzzleteile zusammengesetzt werden, zudem wurden "aufwendige Reenactments" in Aussicht gestellt – so will die Sendung Schlüsselmomente und Einblicke in die biedere Welt des verheirateten Killers gewähren.



Um den Fall geht es zudem in einem drei Teile umfassenden Begleit-Podcast. Die erste Episode erscheint passend zur Ausstrahlung der Dokumentation am 5. Januar. Anschließend folgt pro Woche eine weitere Ausgabe. Er soll auf "allen gänigen Plattformen" angeboten werden.

Schon 2022 hatte RTLzwei vereinzelt True-Crime aus Deutschland im Programm. "Bastian Schlüter – Der Crime-Reporter" setzte sich aber weder im First Run noch bei einer späteren Wiederholung durch. Beide Ausstrahlungen erreichten weniger als vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Erstausstrahlung sahen weniger als 400.000 Personen ab drei Jahren.