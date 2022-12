Was dem ZDF seine "SOKO" ist, ist im Ersten nun die "WaPo". Nach Einsätzen am Bodensee, in Berlin und in Duisburg, wird ab 2023 nun auch an der Elbe ermittelt. Die neue Serie, die von Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH umgesetzt wurde, startet am 14. Februar 2023, wie nun bekannt wurde und wird entsprechend immer dienstags um 18:50 Uhr gesendet.

Inszeniert haben Susanne Boeing und Peter Ladkani nach Büchern von Jörg Tensing, Martin Muser, Hanno Raichle, Catrin Lüth, Ruth Rehmet und Jan Schröter. Bis Ende November stellte übrigens zuletzt die "WaPo Bodensee" neue Rekorde auf, teils schauten 14 Prozent aller Fernsehenden zu. Der Staffelschnitt lag bei über zwölf Prozent, was für die ARD auf diesem Sendeplatz zweifelsohne ein Erfolg ist.