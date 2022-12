In den vergangenen Jahren haben sich neben Klassikern wie dem "Dinner for One" unter anderem auch Musiksendungen als reichweitenstark an Silvester erwiesen. Männersender DMAX wird in diesem Jahr weder auf Wiederholungen noch auf Musikalisches setzen und stellt die letzten Stunden in 2022 unter das Motto "Bevor ihr es krachen lasst, lassen wir es krachen".

Heißt konkret: Ab 14:15 Uhr zeigt DMAX am Silvestertag diverse Previews kommender Programm-Highlights. "Die einzigartige Sneak-Preview umfasst gleich acht neue Formate oder Staffelstarts, die im kommenden Jahr auf DMAX ihre Premiere feiern, darunter zahlreiche deutsche Eigenproduktionen, die Lust machen auf ein großartiges Programmjahr 2023", sagt Marion Rathmann, VP Programming bei Warner Bros. Discovery GSA.



Und das ist geplant: Die Silvesterkracher starten um 14:15 Uhr mit einer Folge von "Max Carshop", einer Serie, die ab dem 13. Februar 2023 montags um 21:15 Uhr eingeplant ist. Darin steht ein 30-jähriger Autoschrauber im Mittelpunkt, der reparierte Autos zu erschwinglichen Preisen verkauft. Um den Autohof Bad Honnef-Linz an der A3 zwischen Köln und Frankfurt geht es dann ab 15:15 Uhr – die vollständige Staffel von "Der Autohof - Snacks, Trucks & Rock `n` Roll" ist dann im Frühjahr geplant. Genauer hat sich DMAX noch nicht festgelegt.



Ebenfalls vollständig ab Frühjahr, mit einer Folge aber am Silvestertag ab 16:15 Uhr zu sehen, ist "Helden der Landwirtschaft". Eine Doku, die sich spannende Einblicke in die Lebensmittelproduktion unseres Landes auf die Fahnen schreibt und "die beeindruckende Technik und Logistik hinter den landwirtschaftlichen Betrieben" zeigen möchte. Am späteren Nachmittag plant DMAX schließlich Einblicke in die neuen Staffeln von "Der Camping-Clan" (Frühjahr) und "Der Germinator" (ab 31. Januar vollständig) zu zeigen, ehe um 19:15 Uhr Feuerwehrleute aus Alberta im Mittelpunkt stehen. "Alarm in Alberta" soll regulär dann ebenfalls im kommenden Frühjahr an den Start gehen.