Sky Deutschland hat zum Jahresende auslaufende Golf-Rechte verlängert und teils sogar erweitert. Die neuen Verträge sichern zu, dass der deutsche Pay-TV-Anbieter auch künftig vom Ryder Cup (25. September bis 1. Oktober 2023 in Rom), der DP World Tour in den Spielzeiten 2023 und 2024 und den US Open Championships berichten wird. Die Rechte wurden für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol erworben.

Der bei Sky für Sportrechte zuständige Hans Gabbe spricht von einem verfrühten Weihnachtsgeschenk für Kundinnen und Kunden – und dürfte zufrieden sein, ist somit auch die Versorgung des vor einigen Monaten gestarteten Senders Sky Sport Golf sichergestellt. Die Sendezeiten von der DP World Tour sollen ab 2023 nun nochmals ausgeweitet werden – Hintergrund: Zehn deutsche Spieler mit voller Spielberechtigung sind am Start – so viele wie nie. Und so kommt es, dass Sky 2023 mit insgesamt mehr als 2000 Live-Golf-Stunden im linearen Programm plant, nach eigenen Angaben ebenfalls mehr denn je. Hinzu kommen weitere Stunden im Webstream.

Bei Sky gibt es nach Senderauskunft mit Ausnahme der neuen LIV-Tour und der Ladies PGA Tour alle relevanten Turniere zu sehen. Im Sky-Sportpaket enthalten sind weiterhin auch die PGA Tour der Männer, der Solheim Cup 2023, alle Majors der Herren und Damen, die Korn Ferry Tour und die PGA Tour Champions sowie die Ladies European Tour.

"Sky ist nach wie vor ein sehr wichtiger Partner in mehreren Gebieten für die Tour und wir freuen uns, diese Partnerschaft in der DACH-Region zu erweitern, in der jede Saison mehrere wichtige Turniere der DP World Tour stattfinden", erklärte Richard Bunn, der Managing Director von European Tour Productions. Bei den Rechtevergaben der Fußball-Champions-League (weiter bei Prime und DAZN) und der Handball-Bundesliga (wechselt im Sommer zu Dyn) ging Sky in diesem Jahr indes leer aus.