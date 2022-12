am 27.12.2022 - 15:23 Uhr

Es war ein kurzes Gastspiel für Anika Giese beim Mitteldeutschen Rundfunk: Nach gerade mal sechs Monaten im Amt als Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation gehen der MDR und Giese ab dem Ende Januar 2023 wieder getrennte Wege. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehörten seit August dieses Jahres die Bereiche Presse und Information, Marketing, interne Kommunikation, der Publikumsservice sowie die Social-Media-Kanäle der MDR-Kommunikation.

Zu den genauen Gründen für die schnelle Trennung ist nichts bekannt. Anika Giese sagt: "Wir sind in den vergangenen Monaten wichtige Schritte gegangen – auf dem Weg zu einer digitalen dialog-orientierten Kommunikationsstrategie. Es war eine intensive Zeit, die ich nicht missen möchte. Dennoch habe ich mich entschlossen, eine neue Herausforderung anzugehen", so Anika Giese. MDR-Intendantin Karola Wille lässt wissen: "Wir bedanken uns bei Anika Giese für ihr Engagement und ihren Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute." Wie sich die Hauptabteilung Kommunikation nach Gieses Abgang aufstellen wird, will der MDR zu Jahresbeginn bekannt geben.

Vor ihrem Wechsel zum MDR war sie bei Springer als "Transformation Partner für People & Culture News Media National" für die Medienmarken "Welt" und "Bil" im Einsatz und verantwortet die Themen digitale Transformation, Leadership, New Work und Business Strategie. Zuvor, bis August 2019, war sie bei der Axel Springer SE Head of Business Development Virtual & Augmented Reality.