am 28.12.2022 - 11:19 Uhr

Ab Anfang Januar 2023 wird der Privatsender Sat.1 einen neuen Serienabend im Programm haben. Donnerstags laufen dann europäische Krimis, den Anfang macht ab dem 5. Januar die französische Krimi-Serie "Biarritz – Mord am Meer" (OT: "J‘ai menti"). Im Gegenzug werden die bis dato donnerstags gezeigten Factual-Sendungen weichen müssen – und offenbar auch dienstags ein neues Zuhause finden, also an einem Abend, der aktuell noch mit US-Crime wie "Navy CIS" belegt ist.