Der 1929 in Marktl am Inn geborene Joseph Ratzinger, der von 2005 bis 2013 als Papst Oberhaupt der katholischen Kirche war, ehe er seinen Rücktritt vom Amt erklärte, ist am Silvestermorgen im Vatikan im Alter von 95 Jahren verstorben. Aus diesem Anlass gibt es am heutigen Silvesterabend diverse Programmänderungen. So schiebt das ZDF um 18 Uhr den einstündigen Film "Papst Benedikt XVI. - Ein Leben" ein, in dem dessen Leben und Wirken nachgezeichnet wird. Dabei geht es neben der Sorge Benedikts XVI. um das "geistige Erbe Europas" auch um die zahlreichen Skandale in seiner Amtszeit. Im Anschluss an die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers folgt zwischen 19:35 Uhr und 20:15 Uhr dann noch ein "ZDF spezial: Trauer um Benedikt XVI.", das von Antje Pieper moderiert wird.

Zu dieser Zeit wird ab 19:30 Uhr auch Das Erste einen Nachruf auf Benedikt XVI. von Claus Singer zeigen. Im Anschluss an die "Tagesschau" folgt überdies noch ein zehnminütiger "Brennpunkt", der von Andreas Bachmann vom BR moderiert werden wird. Der Start der "Großen Silvestershow" mit Francine Jordi und Hans Sigl verschiebt sich damit auf etwa 20:25 Uhr.

Der Bayerische Rundfunk übernimmt in seinem Dritten Programm den "Brennpunkt" und zeigt den Nachruf von Claus Singer im Anschluss ab 20:25 Uhr - allerdings offenbar in der vollen 45-minütigen Version, die auch in der ARD Mediathek steht, während im Ersten nur ein kürzerer 27-minütiger Nachruf zu sehen ist. Ab 21:10 Uhr schließt sich im BR Fernsehen dann noch der Film "Vision und Wirklichkeit. Papst Benedikt in Deutschland" von Andrea Kammhuber und Elisabeth Möst an, in dem es um dessen ersten offiziellen Staatsbesuch in Deutschland im Jahr 2011 geht, als bereits Themen wie Missbrauch, Fragen des Zölibats und steigende Kirchenaustritte die katholische Kirche erschütterten. Die Sendungen "Drei.Zwo.Eins. Michl Müller – Der Jahresrückblick" um 18.45 Uhr und "Heißmann + Rassau – Raub der Sabinerinnen" um 20:15 Uhr entfallen im BR Fernsehen.

Der vom BR verantwortete Ableger ARD alpha wird schon um 17 Uhr den Film "Der Unbequeme – Joseph Ratzinger, der Glaube und die Welt von heute" von Martin Posselt zeigen. Zudem wird das BR Fernsehen auch am 1. Januar sein Programm ändern: Ab 20:15 Uhr läuft zunächst die Livesendung "Trauer um Benedikt", in der Ursula Heller mit Weggefährten und Experten über den Verstorbenen sprechen wird. Ab 21:30 Uhr folgt dann an Neujahr der 90-minütige Film "Der bayerische Papst – das Leben des Joseph Ratzinger" von Tilmann Kleinjung und Claus Singer.