Kaum glauben, aber wahr: "Hello Kitty" feiert 2024 bereits ihren 50. Geburtstag. Und zuvor wird die kultige Figur in ihrer eigenen Animationsserie für Kinder zu sehen sein, deren Ausstrahlung Super RTL jetzt für den Herbst in Aussicht gestellt hat. "Hello Kitty: Super Style"" soll demnach im Vorschulprogramm Toggolino gezeigt werden. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht.

In dem CGI-Format, das sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren richtet, sollen Teamwork und Freundschaft im Mittelpunkt stehen. Die Geschichten spielen in Cherry Town, der Heimat von Hello Kitty. Gemeinsam mit dem Flughörnchen Haroshee hilft sie den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt und meistert so manches Abenteuer. Der Sender verspricht "aufregende Storylines, altersgerechte Inhalte und abwechslungsreiche Styles".

Auch abseits der TV-Ausstrahlung soll "Hello Kitty" eine größere Rolle spielen. Dafür soll Super RTL Licensing als strategischer Partner sorgen, der eigenen Angaben zufolge "einen ganzheitlichen sowie nachhaltigen Vermarktungsansatz an allen relevanten Touch-Points" setzen will. So bringt Simba im Winter passende Produkte zur Serie auf den Markt. Mit diversen Maßnahmen soll die Marke zudem rund um das 50-jährige Jubiläum zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten.

Bereits ab Mai ist "Hello Kitty" außerdem mit einer eigenen Formatseite auf der Elternplattform "Toggo Eltern" vertreten, kündigte Super RTL am Dienstag an. Auf diese Weise sollen Familien mit "Do-it-yourself"-Vorlagen selbst kreativ werden können