Wer aktuell die Website des Philosophie-Magazins "Hohe Luft" aufruft, landet bereits auf der Seite des "Philosophie-Magazins" und Abonnentinnen und Abonnenten der Zeitschrift haben die aktuelle Ausgabe des bisherigen Konkurrenten von "Hohe Luft" zugeschickt bekommen. Das Aus für die 2011 gestartete und zweimontlich erschienene Zeitschrift begründet der Verlag mit "allseits steigenden Kosten" und einem "veränderten Konsumklima" - wobei nicht zuletzt natürlich auch der aktuell schwierige Werbemarkt den Ausschlag gegeben haben dürfte.

Während Inspiring Network die Markenrechte an "Hohe Luft" - benannt nach dem Verlagsstandort in der Hoheluftchaussee - behält, um sich Optionen für die Zukunft offenzuhalten, ist die Abo-Kartei an den Philomagazin Verlag verkauft worden. Im Begrüßungsschreiben von Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler heißt es: "Wie Sie erfahren haben, wurde die Hohe Luft eingestellt. Nun ist es an uns, Ihnen neue Perspektiven auf das Zeitgeschehen und Impulse für ein freieres Leben zu geben. Es ist uns eine Ehre, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. "

Das Philosophie Magazin erscheint ebenfalls seit 2011 und zählte nach eigenen Angaben im März 2022 rund 12.600 Abonnentinnen und Abonnenten und damit mehr als doppelt so viele wie "Hohe Luft". Die verkaufte Auflage bewegte sich laut der neuesten Ausgabe der Mediadaten zwischen 24.000 und 29.000 Exemplaren.